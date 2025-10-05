الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تكريمه من المهن التمثيلية، ضياء الميرغني: كنت بحاجة ماسة لهذه اللحظة بعد فشل جراحة قدمي

ضياء الميرغني
ضياء الميرغني

عبّر الفنان ضياء الميرغني عن سعادته الكبيرة عقب تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم مساء أمس السبت الموافق 4 أكتوبر، مؤكدًا أنه تفاجأ بهذا التكريم لأنه جاء في وقته رغم تأخره، مشيرًا إلى أنه كان في حاجة ماسّة إلى مثل هذه اللحظة.

وتابع ضياء الميرغني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلًا إنه كان في حاجة إلى هذا التكريم نظرًا لشعوره بتعب شديد، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية في قدمه لكي يتمكن من المشي عليها بطريقة صحيحة، ولكن تلك العملية فشلت تمامًا، مضيفًا أنه لم يشارك في أي عمل فني منذ عام 2023.

 

 

وأوضح ضياء الميرغني أن الفنان رياض الخولي هو من رشّحه لمسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان، واصفًا تلك التجربة بأنها عظيمة للغاية، خاصة وأنه كان ابتعد عن العمل لفترة طويلة، معقبًا بأنه قد حان الوقت لتعمل، دون أن تبقى جالسًا في المنزل، حاول وقاوم، مضيفًا أنه كان يسير بصعوبة، ولكن عادت له ثقته بنفسه من خلال هذا الدور، رغم أنه سبق وحقق نجاحًا في مشواره الفني.

وأضاف: "عندما أبلغوني بخبر التكريم شعرت بسعادة كبيرة، وكدت أبكي على خشبة المسرح، لأن أعظم ما يمكن أن يناله أي فنان أو مبدع هو حب الناس، وكنت في أمسّ الحاجة إلى هذا التكريم، لأنه منحني طاقة أعيش بها وأواصل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان ضياء الميرغنى ضياء الميرغني الممثل ضياء الميرغني

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads