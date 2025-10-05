بعد تكريمه من المهن التمثيلية، ضياء الميرغني: كنت بحاجة ماسة لهذه اللحظة بعد فشل جراحة قدمي

عبّر الفنان ضياء الميرغني عن سعادته الكبيرة عقب تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، الذي أُقيم مساء أمس السبت الموافق 4 أكتوبر، مؤكدًا أنه تفاجأ بهذا التكريم لأنه جاء في وقته رغم تأخره، مشيرًا إلى أنه كان في حاجة ماسّة إلى مثل هذه اللحظة.

وتابع ضياء الميرغني، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلًا إنه كان في حاجة إلى هذا التكريم نظرًا لشعوره بتعب شديد، موضحًا أنه أجرى عملية جراحية في قدمه لكي يتمكن من المشي عليها بطريقة صحيحة، ولكن تلك العملية فشلت تمامًا، مضيفًا أنه لم يشارك في أي عمل فني منذ عام 2023.

وأوضح ضياء الميرغني أن الفنان رياض الخولي هو من رشّحه لمسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان، واصفًا تلك التجربة بأنها عظيمة للغاية، خاصة وأنه كان ابتعد عن العمل لفترة طويلة، معقبًا بأنه قد حان الوقت لتعمل، دون أن تبقى جالسًا في المنزل، حاول وقاوم، مضيفًا أنه كان يسير بصعوبة، ولكن عادت له ثقته بنفسه من خلال هذا الدور، رغم أنه سبق وحقق نجاحًا في مشواره الفني.

وأضاف: "عندما أبلغوني بخبر التكريم شعرت بسعادة كبيرة، وكدت أبكي على خشبة المسرح، لأن أعظم ما يمكن أن يناله أي فنان أو مبدع هو حب الناس، وكنت في أمسّ الحاجة إلى هذا التكريم، لأنه منحني طاقة أعيش بها وأواصل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.