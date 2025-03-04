الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

رنا سماحة تتوعد طليقها وتكشف عن موقف صادم له (فيديو)

الفنانة رنا سماحة،
الفنانة رنا سماحة، فيتو

رنا سماحة، قالت المطربة رنا سماحة، إنها تنازلت عن كل ما يخصها بعد انفصالها عن زوجها سامر أبو طالب، لكنها ترفض التنازل عن حق ابنها.

 

تنازل رنا سماحة عن حقوقها وهذا طلبها

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" المذاع على قناة "هي": "تنازلت عن كل حاجة تخصني لكن مش هتنازل عن حق ابني".

قضايا رنا سماحة ضد طليقها

ولفتت رنا سماحة: "هناك قضايا ضد طليقي متداولة في المحاكم ولم تنته بعد، قررت عدم العودة إلى زوجي وهو أيضًا لم يحاول المحاولات اللي تخليني أحس إنه عايزني وباقي عليَّ".

 

وتابعت: "لم أشعر أنه متمسك بي وقطع آخر خيط، ولا أعرف شيئًا عن أهله ولم يتواصلوا معي بعد الانفصال، وهو كأب لابني مالك خلال فترة زواجنا كان مهملًا في حق ابنه بخلاف تقصيره في الإنفاق والماديات".

 

صدمة رنا سماحة بسبب قرار طليقها 

وأكدت: "مش ممكن آجي في يوم وأمنع ابني عن أبوه، لحد لما هو صدمني ورفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهي قضية كيدية". 

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