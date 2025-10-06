الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة، إذ يدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار القصدير اليوم 

 بلغ سعر القصدير اليوم 34,287 دولارا أمريكيا للطن في البورصات العالمية.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 نحو 110.00 جنيه

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 نحو 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 نحو 220.00 جنيه

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 نحو 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 نحو 199.00 جنيه.

