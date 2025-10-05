الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير الدفاع يستعرض عددًا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

استعرض الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددًا من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلًا عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.

وترأس  الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهلّ الاجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. 

