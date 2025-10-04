السبت 04 أكتوبر 2025
المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء بالبساتين.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان أثناء قيامهما بالترويج للمواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، فضلًا عن التعدي علي أحد الأشخاص.

بفحص الفيديو والتحري عن الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلين يقطنان بدائرة قسم شرطة البساتين.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزتهما على كمية من مخدر "الأيس"، وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتفاصيل الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

