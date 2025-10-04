السبت 04 أكتوبر 2025
حفظ التحقيقات في مصرع عاطل بصعق كهربائي أثناء محاولة سرقته كابلات بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في مصرع عاطل بصعق كهرباء، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية بمدينة 6 أكتوبر، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر


البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة عاطل، تبين أنه أصيب بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه، أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

 

