ألقت بها الأمواج، ظهور جثة سيدة على شاطئ بورسعيد

عثر أهالي محافظة بورسعيد على جثة سيدة، صباح اليوم السبت، ألقت بها الأمواج على شاطئ بورسعيد.

تلقى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ألقت بها الأمواج على شاطئ بورسعيد، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق لمناظرتها على الشاطئ قبل اتخاذ القرار اللازم بشأن نقلها إلى المشرحة تحت تصرفها لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

