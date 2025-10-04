السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ألقت بها الأمواج، ظهور جثة سيدة على شاطئ بورسعيد

شاطئ
شاطئ

عثر أهالي محافظة بورسعيد على جثة سيدة، صباح اليوم السبت، ألقت بها الأمواج على شاطئ بورسعيد.

العثور على جثمان مجهولة على شاطىء بورسعيد 

تلقى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا، بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ألقت بها الأمواج على شاطئ بورسعيد، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثمان مجهولة على شاطىء بورسعيد 
العثور على جثمان مجهولة على شاطئ بورسعيد 

تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول ملابسات الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب فريق لمناظرتها على الشاطئ قبل اتخاذ القرار اللازم بشأن نقلها إلى المشرحة تحت تصرفها لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية جثة سيدة مجهولة مدير أمن بورسعيد

مواد متعلقة

دفن جثة فتاة سقط بها الأسانسير في عقار سكني بحلوان

الأكثر قراءة

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

الجهاد الإسلامي: رد حماس على خطة ترامب تعبير عن موقف جميع فصائل المقاومة

قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

موعد غلق المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، اضطراب الملاحة بخليج السويس والبحر الأحمر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads