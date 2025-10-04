السبت 04 أكتوبر 2025
تجديد حبس اثنين من صناع المحتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالشرابية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس اثنين من صُنّاع المحتوى، وذلك لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو يظهر خلالها برفقة ابن عمه، وتقديم محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية والأعراف الأخلاقية، ونشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط القائم على النشر والمقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة، وكذلك ابن عمه المقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبمواجهتهما، أقرا بإدارتهما للحساب المذكور، وتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف تحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

