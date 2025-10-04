نجوى يوسف تكتب: ملحمة "وحوش البحار" في حرب أكتوبر

القوات البحرية وحوش البحار وحامي المياه الإقليمية هي الجندي المجهول في المعارك التي بدأت للاعداد للمعركة قبل الحرب بـ 55 يوما، وذلك ضمن خطة الخداع الاستراتيجي التي قامت بها القوات المسلحة المصرية وبدأت التمركز في ميناء عدن على وثبات، وقد تم خروج المدمرات إلى البحرين الأحمر والمتوسط والبعض الآخر لعمل الصيانة والعمرة في باكستان.

ليلة العبور

كانت هذه الوحدات لديها مظاريف سرية لا يتم فتحها إلا بعد صدور الأوامر وجاءت كلمة السر يوم الخامس من أكتوبر لفتح المظاريف وكانت المفاجأة... الحرب التي انتظرها رجال القوات المسلحة منذ 5 يونيو 67 الكل ينتظر الثأر من عدو ظن أنه لا توجد قوة تستطيع مواجهته.

الفريق فؤاد ذكري قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر



وكانت التعليمات التحرك في سرية لمراقبة السفن التي تعبر البحر الأحمر ويتم تفتيشها حتى لا تتجه سفينة إلى العدو وفي حالة عدم امتثال أي سفينة يتم إطلاق النيران عليها فورا.

أهم أعمال القتال خلال أكتوبر

يوم 7 أكتوبر قامت الغواصات المصرية باعتراض وإغراق ناقلة بترول إسرائيلية بالطوربيدات وتوقفت الملاحة تماما من يوم 7 أكتوبر في البحر الأحمر.



كما قامت القوات البحرية بإغراق 5 سفن وقصف 12 هدفا ساحليا، وتصدت لحوالي 9 هجمات بحرية للعدو كما نفذت 4 عمليات خاصة الضفادع البشرية، حتى بلغ إجمالى عدد القطع البحرية التى أغرقت للعدو نحو 29 قطعة بحرية وناقلة لحمل الطائرات الهليكوبتر و3 ناقلات بترول كبيرة ومتوسطة وصغيرة، و3 سفن، كما قامت المدفعية المضادة للطائرات على هذه السفن من إسقاط 12 طائرة هليكوبتر للعدو و7 قطع بحرية كبيرة.

أهم المعارك البحرية خلال حرب أكتوبر

حاولت بعض القطع البحرية الإسرائيلية الاقتراب من شواطئ الدلتا وكان أبطال القوات البحرية في انتظارهم وتصدت لها الوحدات بحرية فورا بمعاونة جوية، وتم تدمير 4 زوارق وهرب باقي التشكيل كما تمكن أبطال القوات البحرية من القضاء على وحدة من الكوماندوز الخاصة بالقوات البحرية الإسرائيلية بالغردقة كانت تستعد للهجوم على القوات المتواجدة في المنطقة يوم 17 أكتوبر.



كما تم إغراق أحد القوارب المحملة بالضفادع البشرية للعدو عندما حاولوا الإغارة بواسطة الضفادع البشرية على قاعدة بورسعيد.

ودارت يوم 22 أكتوبر معركة بحرية أمام بورسعيد وأسفرت عن تدمير 3 قطع بحرية للعدو وإصابة طائرتين هليكوبتر وفي نفس اليوم منطقة البحر الأحمر حاولت مجموعة من وحدات البحرية الخاصة الاسرائيلية الاقتراب من الشاطئ فتصدت لها قواتنا البحرية ومدفعيتنا ودمرت 2 زورق بحري واستولت على الآخر بمن فيه من أفراد، كما حاول العدو دفع بعض أفراده من الضفادع البشرية نحو إحدى قطعنا البحرية وتم اكتشافهم وتدمير جميعهم.

