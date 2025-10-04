كان يتمتع بـ"سلطات نادرة"، هيجسيث يقيل جون هاريسون رئيس أركان البحرية الأمريكية

أقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث الجمعة، رئيس أركان البحرية جون هاريسون.



تأتي الإقالة المفاجئة لهاريسون، وهو مساعد بارز يتمتع بقدرة غير عادية على إدارة عملية إعادة تنظيم البيروقراطية في الخدمة، وفقا لمسؤولين دفاعيين ومسؤول سابق، في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية هونج كاو هذا الأسبوع، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وأكد البنتاجون في بيان رحيل هاريسون، قائلا في بيان: «لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن. نحن ممتنون لخدمته للوزارة". ورفض هاريسون التعليق.

ولطالما كان رئيس أركان البحرية، وهو المساعد الأقدم الذي يُحافظ على سير العمل بسلاسة، من وراء الكواليس، لكن هاريسون، المُعيّن من قِبل إدارة ترامب والذي انضم إلى الخدمة في يناير، كان يتمتع بسلطة نادرة.

كان هاريسون ووزير البحرية جون فيلان قد أدخلا تغييرات جذرية على مكاتب السياسة والميزانية في البحرية، وسعيا إلى الحد من نفوذ وظيفة وكيل الوزير.

وذكرت «بوليتيكو» سابقًا أن فيلان وهاريسون أعادا تعيين عدد من المساعدين الذين كان من المفترض أن يساعدوا كاو في أداء مهام منصبه فور تثبيته.

كما خططا لإجراء مقابلات مع جميع المساعدين العسكريين المستقبليين لكاو لضمان صدور القرارات من مكتب الوزير.



كاو هو أحد المحاربين القدامى البارزين في البحرية ومرشح سابق لمجلس الشيوخ الجمهوري في ولاية فرجينيا والذي رشحه الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب.

يأتي هذا الإقالة بعد أشهر من إقالات داخل البنتاجون، قادها هيجسيث عبر الإطاحة بعدد من كبار مساعديه في وقت سابق من هذا العام، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من القادة العسكريين للبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.

وتعهد ترامب بإنعاش صناعة بناء السفن، لكن أكبر برامج هذه الصناعة متأخرة سنوات عن موعدها، «فيما يتفوق حلفاء أمريكا وأعداؤها على إنتاجية أحواض بناء السفن الأمريكية»، بحسب «بوليتيكو».

وأثار توجيه هيجسيث في مايو الماضي، بتسريح حوالي 100 جنرال وأميرال قلق كبار القادة العسكريين. ودعا حينها إلى خفض «حد أدنى» بنسبة 20% لعدد الضباط ذوي الأربع نجوم - أعلى رتبة عسكرية - في الخدمة الفعلية، وعدد مماثل من الجنرالات في الحرس الوطني. كما سيتم تخفيض العدد الإجمالي للجنرالات والأميرالات في جميع أنحاء الحرس الوطني بنسبة 10% على الأقل.

والشهر الماضي، أقال هيجسيث الفريق جيفري كروس، مدير وكالة استخبارات الدفاع؛ ونائبة الأدميرال نانسي لاكور، قائدة قوات الاحتياط البحرية؛ والأدميرال ميلتون ساندز، ضابط في قوات النخبة البحرية (SEALS) كان يشرف على قيادة العمليات الخاصة البحرية. ولم يُذكر سبب محدد في هذه الحالات.

