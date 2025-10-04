السبت 04 أكتوبر 2025
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب برد "حماس" على مقترح ترامب ويشيد بجهود مصر وقطر

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيتو

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش برد حركة "حماس" على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن مساعي قطر ومصر أسهمت في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة.


وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "يحيي الأمين العام ويرحب بتصريح حماس حول استعدادها للإفراج عن الرهائن والبدء في التحرك بناء على الاقتراح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف: "جوتيريش يحث جميع الأطراف على الاستفادة من هذه الفرصة لوضع حد للصراع المأساوي في غزة"، مؤكدًا أن مساعي قطر ومصر أسهمت في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة.

