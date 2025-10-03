موعد مباراة سموحة والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يحل فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني، ضيفا أمام نظيره سموحة، اليوم الجمعة، باستاد الجيش ببرج العرب في افتتاح الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 - 2026.

موعد مباراة سموحة أمام الإسماعيلى

يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلي، في تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح الجولة العاشرة للدوري.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والإسماعيلي

تذاع مباراة سموحة والاسماعيلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز عبر مجموعة قنوات أون سبورت المالك والناقل الحصري للمباريات.

ويدخل الإسماعيلى لقاء اليوم بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وفي جعبته 11 نقطة.

حكم مباراة سموحة ضد الإسماعيلي

ويدير مباراة سموحة أمام الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود ناجي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري ومحمد محمود لطفي (مساعدين)، أحمد حمدي (حكمًا رابعًا) والدولي حسام عزب ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

قائمة الإسماعيلي أمام سموحة

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم - عبد الرحمن محروس - عبد الله جمال.

في خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى - محمد إيهاب - محمد عمار.

في خط الوسط: محمد سمير كونتا - إبراهيم عبد العال - محمد زيدان - إبراهيم النجعاوي - محمد بحيرى - عمر القط - على الملواني - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - حسن منصور.

في خط الهجوم: حسن صابر - نادر فرج - إيريك تراورى - خالد النبريصى.

وتشهد الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة، والأهلي مع كهرباء الإسماعيلية فيما يغيب بيراميدز عن لقاءات الجولة، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام بتروجيت نظرًا لارتباطه بمواجهة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال.



مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

الجمعة 3 أكتوبر

سموحة ضد الإسماعيلي - الساعة 5:00 مساء - ملعب برج العرب.

الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب - الساعة 8:00 مساء - ملعب الإسكندرية.

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي - الساعة 8:00 مساء - ستاد السويس

السبت 4 أكتوبر

الزمالك ضد غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء - ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش ضد الجونة - الساعة 5:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8:00 مساء - ستاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي - الساعة 8:00 مساء - ستاد المقاولون العرب



الأحد 5 أكتوبر

إنبي ضد زد - الساعة 5:00 مساء - ستاد بتروسبورت

فاركو ضد وادي دجلة - الساعة 8:00 مساء - ستاد حرس الحدود

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

