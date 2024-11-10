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وزير التعليم العالى ينعي الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

رئيس مجمع اللغة العربية
رئيس مجمع اللغة العربية
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 نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، العالم الجليل الدكتور عبدالوهاب عبد الحافظ، رئيس مجمع اللغة العربية، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

 جدير بالذكر أن الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ قدّم مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، وقد شغل منصب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وعميد كلية الزراعة الأسبق بالجامعة ثم عمل بها كأستاذ متفرغ حتى وافته المنية، كما شغل منصب رئيس شعبة الميكروبيولوجيا التطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورئيس الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997، واختير عضوًا بمجمع اللغة العربية منذ عام 2012، وعمل كمقرر للجنة علوم الأحياء والزراعة، وشارك في إعداد الموسوعة الزراعية بالمجمع.

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