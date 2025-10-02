قرار من النيابة بشأن اعتداء 3 أشخاص على مسنة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط تعرض مسنة لاعتداء على يد 3 أشخاص، والتسبب في إصابتها، نتيجة خلافات بينهم.

تعرض مسنة لاعتداء بالضرب

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مسنة لاعتداء بالضرب وذكرت المجني عليها أن 3 أشقاء وراء الاعتداء عليها، والتسبب في إصابتها بوجهها، لخلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

