حريات الصحفيين تعلن تضامنها مع مهاد الشرقاوي

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل والمطلق مع الزميل الصحفي مهاد الشرقاوي، وتُدين بشدة الإجراءات التعسفية وغير المبررة التي اتخذتها بحقه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ورأت اللجنة أن سحب عرض العمل الرسمي لوظيفة "سينيور بروديوسر" وإنهاء تعاقده كـ "فريلانسر" دون مبرر مقنع يُمثّل انتهاكًا صريحًا لحقه في العمل وحرية التعبير، وإجراءً مُجحفًا يتنافى مع مبادئ العدالة المهنية.

وشددت اللجنة على أن دعم القضية الفلسطينية هو حق مشروع إنساني ومهني، وليس تهمة. وترفض رفضًا قاطعًا استغلال اتهام "معاداة السامية" كـ ذريعة تعسفية لسحب العرض الوظيفي، معتبرةً هذا المفهوم يُستخدم للتضييق على الصحفيين وحرمانهم من فرصهم المهنية لمجرد دعمهم للقضية الفلسطينية أو التعبير عن آراء سياسية تتعلق بالاحتلال. كما تستنكر اللجنة بشدة الربط التعسفي وغير المشروع بين الرأي الشخصي للصحفي خارج إطار العمل وكفاءته المهنية داخل المؤسسة.

المطالب الرسمية للجنة الحريات من هيئة الإذاعة البريطانية (BBC):

* المراجعة والتراجع الفوري عن القرار.

* تقديم تفسير مكتوب ومقنع لأسباب هذا الإجراء التعسفي.

* احترام حق الصحفي في التعبير عن آرائه ومعتقداته السياسية بحرية خارج إطار عمله.

* وقف التضييق واستغلال الآراء الشخصية كذريعة لحرمان الصحفيين من فرصهم المهنية.

* فتح حوار مباشر للوصول إلى حل عادل يعيد للزميل حقوقه المادية والمعنوية.



وأكدت لجنة الحريات أن النقابة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن الزميل في حال عدم تحقيق الرد المرضي والحل العادل.



