النيابة تصرح بدفن جثمان طالبين لقيا مصرعهما في حادث بمحور 30 يونيو

النيابة العامة
النيابة العامة

صرحت  النيابة العامة بدفن جثتي طالبين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل أعلى محور 30 يونيو المؤدي إلى جامعة الجلالة.

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالسويس بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل أعلى محور 30 يونيو المؤدي إلى جامعة الجلالة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورجال المرور لرفع آثار الحادث ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

بالفحص تبين مصرع طالبين هما: أحمد إبراهيم السيد عتيبة، وأحمد السيد جمال السيد عبد العظيم، وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

