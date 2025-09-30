بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق «مصر- اسكندرية» الصحرواي قبل الطريق الدولي العلمين، داخل نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بحادث التصادم

والمصابون هم: وائل محمد إسماعيل محمد، 47 سنة، السيد عزوز محمد علي، 56 سنة،

محمود أحمد محمد، 34 سنة، وليد محمود أبو النصر، 53 سنة، مصطفى طاهر عبده، 47 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم ومقيمين محافظة الإسكندرية،وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

