اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب توصي بالإعلان عن الفائزين بالجوائز في افتتاح الدورة الـ57

تواصل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استعداداتها المكثفة للدورة الـ57 من المعرض، المقرر انعقادها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تخصيص جائزة “كتاب العام” في العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية

وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير آليات تطوير الجوائز الخاصة بالمعرض، واتفقت على تخصيص جائزة "كتاب العام" في فرع العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية، بينما ستكون جائزة الكتاب العلمي هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس توازن المعرض بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح مجاهد أن إجمالي جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب، يبلغ 14 جائزة تغطي مختلف فروع الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أن بقية الفروع لا تشترط تحديد مجال محدد لها كل عام، وهو ما يمنحها مرونة في استيعاب مختلف الاتجاهات البحثية والإبداعية.

توصيات اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

كما رفعت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب توصيتين أساسيتين إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ الأولى تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن أسماء الفائزين ليكون في بداية المعرض بدلًا من نهايته، بما يتيح فرصة أكبر للترويج للأعمال الفائزة على مدار أيام الفعالية، أما التوصية الثانية فشملت تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تطوير الجائزة من حيث الفروع والمعايير والقواعد، بما يواكب التطور المتسارع في تقنيات النشر والكتابة ومجالات الإبداع الجديدة.

بهذه الخطوات، يؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية، حرصه على الجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم منصة فاعلة لدعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة الثقافة المصرية والعربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.