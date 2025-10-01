الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب توصي بالإعلان عن الفائزين بالجوائز في افتتاح الدورة الـ57

اللجنة العليا لمعرض
اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب

تواصل اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استعداداتها المكثفة للدورة الـ57 من المعرض، المقرر انعقادها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تخصيص جائزة “كتاب العام” في العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية

وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير آليات تطوير الجوائز الخاصة بالمعرض، واتفقت على تخصيص جائزة "كتاب العام" في فرع العلوم الإنسانية لمجال التراث والهوية، بينما ستكون جائزة الكتاب العلمي هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعكس توازن المعرض بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح مجاهد أن إجمالي جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب، يبلغ 14 جائزة تغطي مختلف فروع الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أن بقية الفروع لا تشترط تحديد مجال محدد لها كل عام، وهو ما يمنحها مرونة في استيعاب مختلف الاتجاهات البحثية والإبداعية.

 

توصيات اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 

كما رفعت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب توصيتين أساسيتين إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو؛ الأولى تتعلق بتقديم موعد الإعلان عن أسماء الفائزين ليكون في بداية المعرض بدلًا من نهايته، بما يتيح فرصة أكبر للترويج للأعمال الفائزة على مدار أيام الفعالية، أما التوصية الثانية فشملت تشكيل لجنة متخصصة لبحث آليات تطوير الجائزة من حيث الفروع والمعايير والقواعد، بما يواكب التطور المتسارع في تقنيات النشر والكتابة ومجالات الإبداع الجديدة.

بهذه الخطوات، يؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة العربية، حرصه على الجمع بين الأصالة والحداثة، وتقديم منصة فاعلة لدعم الإبداع والابتكار وتعزيز مكانة الثقافة المصرية والعربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب 57 أحمد مجاهد المدير التنفيذى لمعرض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

بعد تغييرها لأجل نتنياهو، علاء مبارك يكشف خطورة خطة ترامب بشأن غزة

أول رد رسمي من محافظة الجيزة بشأن نفوق عدد من الكلاب الضالة بحدائق الأهرام

السيسي أول رئيس مصري يزور هذه الدول

مدبولي يصل مجلس النواب لإلقاء بيان بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

نفذوا 26 جريمة، ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

تفاصيل اعتراض الرئيس على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

مفاجأة، الأهلي فاوض زين الدين زيدان لقيادة الفريق وهذا رده (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

أقل من 48 جنيها، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-10-2025

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ترديد أذكار الصباح والمساء في جماعة أو في المسجد

في يومها العالمي، حكاية "تحريم القهوة" من فتاوى الجدل إلى معشوقة أصحاب المزاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads