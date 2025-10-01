أحسن الوحشين، تقييم غير سار لـ محمد صلاح أمام جالطة سراي؟

محمد صلاح، للمرة الثانية على التوالي خسر ليفربول الإنجليزي أمام جالطة سراي التركي بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان حامل لقب الدوري الإنجليزي خسر، يوم السبت الماضي، على يد كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في البريميرليج.

محمد صلاح على دكة البدلاء

وشهدت المباراة جلوس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء في حدث غير مألوف بقرار من مدربه الهولندي أرني سلوت، قبل أن يشارك في الدقيقة 62 على حساب كودي جاكبو أملًا في إنقاذ فريقه الذي استقبل هدفًا في الدقيقة 16 عن طريق فيكتور أوسيمين من ضربة جزاء.

وخلال الـ 28 دقيقة، التي لعبها صلاح لم يصنع الفارق خلالها، ولم يوجه أي تسديدة سواء تجاه المرمى أو بعيدًا عنه بل حاول المراوغة مرة واحدة، ولم تكتمل أمام الظهير الأيسر السنغالي إسماعيل جاكوبس.

ماذا قدم "البديل" محمد صلاح أمام جلطة سراي

وبحسب تقييم موقع سوفا سكور عقب نهاية المباراة لمس صلاح الكرة 19 مرة، وقدم 9 تمريرات صحيحة من أصل 13 كما حصل على الصراعات الثنائية مرتين من أصل 4، وخسر الكرة 7 مرات.



ونال صلاح تقييمًا 6.5، ولكنه ليس الأضعف بين لاعبي فريقه بل كان دومينيك سوبوسلاي الأسوأ بواقع 5.9.

سبب جلوس صلاح على دكة البدلاء في لقاء جلطة سراي

وعن سبب وضع صلاح على دكة البدلاء في لقاء جلطة سراي قال المدرب الهولندي أرني سلوت لموقع "liverpoolecho"، علينا أن نستفيد من تشكيلتنا بأكملها. والاستفادة لا تعني دائما أن يبدأ اللاعبون من البداية، فكثيرا ما كان لاعبونا يؤثرون في سير المباراة بعد دخولهم من دكة البدلاء".

ونوه "تذكروا أن صلاح سجل ثلاثية في مباراة سابقة ضد رينجرز بعد أن دخل بديلًا. وكان مدرب رينجرز آنذاك هو مساعدي الحالي، جيو فان برونكهورست! لكن هذا ليس سبب إبقاء صلاح على الدكة في لقاء اليوم، بل السبب هو ببساطة أننا نمتلك خيارات ممتازة".

كما أوضح سلوت أن النادي يتعامل بحذر مع كل من إيساك وماك أليستر بسبب اضطرابات في استعداداتهما للموسم، إذ لم يشاركا بشكل كاف في المعسكر التحضيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.