سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، الثلاثاء، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق.

إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا

وقالت صحيفة "لو فيغارو"، نقلا عن مكتب المدعي العام، إن إيمانويل مثيثوا سفير جنوب أفريقيا فى فرنسا، عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء بجوار "فندق حياة" في الدائرة الـ17.

وأضافت: "يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة".

كما ذكرت "لوباريزيان": "يُعتقد أن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجوم".

رسالة مُقلقة

وأوضح مكتب المدعي العام: "كان السفير قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة".

وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في اليوم السابق، وقالت إنها تلقت منه رسالة مُقلقة مساء الإثنين.

وتتولى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP) التحقيق في القضية.

وأحجم متحدث باسم شرطة باريس عن التعليق لوكالة رويترز، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب إفريقيا.

