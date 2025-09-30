الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
انطلاق ماراثون اليوم العالمي للقلب بجامعة المنصورة (صور)

انطلاق مارثون رياضي
انطلاق مارثون رياضي بجامعة المنصورة، فيتو

شهدت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات ماراثون اليوم العالمي للقلب، في أجواء رياضية مميزة، تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور محمد عبد العظيم  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب.

انطلاق ماراثون اليوم العالمي للقلب بجامعة المنصورة

 انطلق الماراثون من أمام بوابة الجامعة رقم (1) بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشهدت الفعالية حضور كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور خالد زيادة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب طلاب الكلية الذين أبدوا حماسًا كبيرًا ومشاركة فاعلة في الماراثون.

جامعة المنصورة حريصة على تنظيم الفعاليات الرياضية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد عبدالعظيم،  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة المنصورة حريصة على تنظيم الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تساهم في نشر الوعي الصحي بين الطلاب والمجتمع، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل خط الدفاع الأول للوقاية من أمراض القلب.

ترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة 

 كما شدد  الدكتور أحمد عبدالعظيم، عميد كلية علوم الرياضة، على أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الأنشطة التي تدعم بناء جيل قوي وصحي، موضحًا أن الكلية تسعى دائمًا إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة يضمن صحة أفضل ومستقبلًا أكثر إشراقًا.

التوعية الطبية بأمراض القلب وطرق الوقاية

وأشار  الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، إلى أن مشاركة كلية الطب في هذه الفعالية تأتي من منطلق دورها في التوعية الطبية بأمراض القلب وطرق الوقاية منها، مؤكدًا أن الدمج بين الرياضة والوعي الصحي هو السبيل الأمثل لحماية المجتمع من أمراض العصر.

صحة القلب مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتستمر بالنشاط

وعكست كلمات الحضور التكامل بين التثقيف الصحي الذي تقدمه كلية الطب، والممارسة الرياضية التي تقودها كلية التربية الرياضية، في رسالة واضحة تؤكد أن صحة القلب مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتستمر بالنشاط والحركة.

