تفاصيل افتتاح فرع "كايرو أون" أول فرع نحو تطوير المنافذ الحكومية

في خطوة تعد الأولى من نوعها لإعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع الحكومية، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة فروع من السلسلة التجارية الجديدة “Carry On” بعد تطويرها بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والدكتور المهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

منافذ عصرية برؤية موحدة

شملت الافتتاحات فرع كلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي السيدة زينب والأميرية، حيث جرى افتتاح الأخيرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية، من بينها 30 ألف بقال تمويني سيتم تحويلهم إلى سوبر ماركت حضاري، و8500 منفذ من مشروع “جمعيتي” لتصبح على طراز “هايبر ماركت”، إضافة إلى 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم تطويرها بالكامل.

وبحسب وزارة التموين ان تطوير المجمعات الاستهلاكية هو مواءمة معايير البيع الحكومية مع النظم الحديثة، من حيث عرض السلع وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الأسعار للمواطنين.

“كاري أون”.. علامة تجارية تنافسية

وقال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الهوية الجديدة “كاري أون” تمثل نقلة نوعية في تجربة الشراء بالمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن الهدف هو خلق علامة تجارية حكومية تنافس سلاسل التجزئة الكبرى من خلال تصميم موحد، وتقديم تجربة تسوق متطورة وغير تقليدية.

وكشف ناجي عن تخصيص كل فرع لطبيعة سلعية محددة؛ ففرع كلية البنات يوفر جميع السلع الغذائية وصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، بينما يختص فرع السيدة زينب بنشاط اللحوم، ويقدم فرع السواح – الذي سيتم افتتاحه لاحقًا – الأسماك ومنتجات البحر.

الأمن الغذائي أولوية

وأكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، شدّد في تصريحات صحفية، أن أمن المواطن وتلبية احتياجاته “شغلنا الشاغل”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بتوجيهات مباشرة من الوزير على تكثيف الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الاستراتيجية بالكميات والجودة المناسبة. وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع شكاواهم أحد أهم ركائز خطة الوزارة.

توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية

تأتي مبادرة “كاري أون” تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعكس التزام الدولة بملف الأمن الغذائي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية بما يواكب احتياجات المواطن المصري.

وتطمح وزارة التموين، عبر هذه السلسلة، إلى بناء أكبر شبكة بيع حكومية موحدة في مصر، بحيث تتحول المنافذ التموينية التقليدية إلى مراكز تسوق حضارية تقدم خدمة سريعة، وتسعيرًا منضبطًا، مع تطبيق منظومة رقمية كاملة للشراء والدفع.

وتبدأ الوزارة مرحلة جديدة من تحديث قطاع التجزئة الحكومي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، وليقدم نموذجًا يضمن حق المواطن في سلعة آمنة وبسعر عادل، ويعزز في الوقت نفسه من قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الغذائي المستدام.

