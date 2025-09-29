الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل افتتاح فرع "كايرو أون" أول فرع نحو تطوير المنافذ الحكومية

المجمعات الاستهلاكية،
المجمعات الاستهلاكية، فيتو
ads

في خطوة تعد الأولى من نوعها لإعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع الحكومية، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ثلاثة فروع من السلسلة التجارية الجديدة “Carry On” بعد تطويرها بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والدكتور المهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

منافذ عصرية برؤية موحدة

شملت الافتتاحات فرع كلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي السيدة زينب والأميرية، حيث جرى افتتاح الأخيرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث 40 ألف منفذ ونقطة بيع على مستوى الجمهورية، من بينها 30 ألف بقال تمويني سيتم تحويلهم إلى سوبر ماركت حضاري، و8500 منفذ من مشروع “جمعيتي” لتصبح على طراز “هايبر ماركت”، إضافة إلى 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم تطويرها بالكامل.

وبحسب وزارة التموين ان تطوير المجمعات الاستهلاكية هو مواءمة معايير البيع الحكومية مع النظم الحديثة، من حيث عرض السلع وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير بما يضمن جودة المنتجات واستقرار الأسعار للمواطنين.

 

“كاري أون”.. علامة تجارية تنافسية

وقال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الهوية الجديدة “كاري أون” تمثل نقلة نوعية في تجربة الشراء بالمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن الهدف هو خلق علامة تجارية حكومية تنافس سلاسل التجزئة الكبرى من خلال تصميم موحد، وتقديم تجربة تسوق متطورة وغير تقليدية.

وكشف ناجي عن تخصيص كل فرع لطبيعة سلعية محددة؛ ففرع كلية البنات يوفر جميع السلع الغذائية وصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، بينما يختص فرع السيدة زينب بنشاط اللحوم، ويقدم فرع السواح – الذي سيتم افتتاحه لاحقًا – الأسماك ومنتجات البحر. 

الأمن الغذائي أولوية

وأكد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، شدّد في تصريحات صحفية، أن أمن المواطن وتلبية احتياجاته “شغلنا الشاغل”، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بتوجيهات مباشرة من الوزير على تكثيف الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الاستراتيجية بالكميات والجودة المناسبة. وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة التعامل مع شكاواهم أحد أهم ركائز خطة الوزارة.

توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية

تأتي مبادرة “كاري أون” تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعكس التزام الدولة بملف الأمن الغذائي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية بما يواكب احتياجات المواطن المصري.

وتطمح وزارة التموين، عبر هذه السلسلة، إلى بناء أكبر شبكة بيع حكومية موحدة في مصر، بحيث تتحول المنافذ التموينية التقليدية إلى مراكز تسوق حضارية تقدم خدمة سريعة، وتسعيرًا منضبطًا، مع تطبيق منظومة رقمية كاملة للشراء والدفع.

وتبدأ الوزارة مرحلة جديدة من تحديث قطاع التجزئة الحكومي، ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية، وليقدم نموذجًا يضمن حق المواطن في سلعة آمنة وبسعر عادل، ويعزز في الوقت نفسه من قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الغذائي المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر الدكتور علاء ناجى المجمعات الاستهلاكية تطوير المجمعات الاستهلاكية

مواد متعلقة

وزير التموين: إطلاق العلامة التجارية "كاري ٱون" لتقديم خدمة شمولية للمواطنين بأسعار تنافسية

التموين تعلن افتتاح 3 مجمعات استهلاكية مطورة بعلامة “CARRYON” غدا

الأكثر قراءة

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بعد إصدار الإنذار الأحمر، خبير موارد مائية يكشف تأثير فيضان السودان على مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

ضبط 5 سيدات و3 رجال داخل نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالتجمع

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads