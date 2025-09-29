السيسي يشيد بتطور التعاون مع الإمارات في مجالي التجارة والاستثمار

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور الملحوظ في التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية، يحلّ خلالها ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتدادًا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.



