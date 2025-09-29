باتفاقية بين مصر وسنغافورة، إطلاق برنامج مهني دولي في مجال الضيافة بجامعة ساكسوني

أعلنت جامعة ساكسوني مصر عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع ITE Education Services السنغافورية لإطلاق برنامج دولي مهني عالي الجودة في مجال الضيافة في مصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجامعة لتقديم تعليم تطبيقي يواكب أحدث المعايير العالمية، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل المصري والإقليمي.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة ساكسونى مصر أنه تم توقيع الاتفاقية في القاهرة بحضور رئيس جمهورية سنغافورة خلال زيارته الأخيرة لمصر في سبتمبر الجاري، ونخبة من وزراء حكومتي البلدين.

وتهدف الشراكة إلى تقديم برنامج تدريبي تطبيقي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي الميداني وفقًا لمعايير المهارات الدولية المعتمدة دوليًا.

ونوه البيان إلى أن البرنامج يمنح الطلاب شهادات معترف بها دوليًا ويزودهم بالمهارات التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل العالمي.

ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة برسالتها في تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة يمكن الطلاب من التحول إلى قوى منتجة في الاقتصاد العالمي.

وتشمل الاتفاقية مراجعة واعتماد المناهج الدراسية والبنية التحتية والمرافق والمعايير التدريبية من قبل ITEES.

كما تشرف المؤسسة السنغافورية على إعداد مواد التقييم وإدارة الامتحانات وإصدار الشهادات لضمان جودة المخرجات التعليمية.

وأكدت جامعة ساكسوني مصر أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لإعادة تعريف جودة التعليم في مصر وتهدف إلى سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية من خلال نقل المعايير الذهبية للتدريب المهني من سنغافورة إلى مصر.

وصرح الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس جامعة ساكسوني مصر بأن الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعليم التطبيقي، وتسهم في رفع مستوى التعليم في مصر وتعزيز تنافسيته عالميًا من خلال دمج برامج مهنية معترف بها دوليًا ضمن منظومة الجامعة الأكاديمية؛ مما يمنح الطلاب ميزة تنافسية حقيقية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجامعة ملتزمة بتقديم برامج أكاديمية مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية لإعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع المحلي والدولي.

