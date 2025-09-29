خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

يطل من جديد كابوس الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة أقوى وأكبر اقتصاد في العالم، ولكن الأمر لا يتعلق بنقص الموارد، أو حالة فقر وعجز عن توفير التمويل، وإنما ينطوي على صراع بين طرفي السلطة التشريعية أي كل من الجمهوريين (الحزب الحاكم) والديمقراطيين.

اجتماع ترامب مع أعضاء الكونجرس

في غضون ذلك، يتوجه قادة الكونجرس من الديمقراطيين والجمهوريين إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين، في محاولة أخيرة لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، بيد أن أيًا من الجانبين حتى الآن لم يظهر أي استعداد للتراجع عن موقفه، بحسب تصريحات صدرت عن الجانبين، بحسب إرم بنزنس.

كابوس الإغلاق الحكومي في أمريكا

إذا لم يتم تمرير قانون تمويل الحكومة من قبل الكونجرس وتوقيعه من قبل ترامب ليلة الثلاثاء، فسيتم إغلاق العديد من المكاتب الحكومية في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت.

سيترتب على الإغلاق الفيدراليين تسريح الموظفين غير المعفيين؛ ما يضيف ضغوطا على العمال والاقتصاد، وهو الأمر الذي قد يرجئ صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل.

يتحدى الجمهوريون، الديمقراطيين بالتصويت ضد تشريع من شأنه إبقاء التمويل الحكومي عند مستوياته الحالية في الغالب، لكن الديمقراطيين لا يزالون متمسكين بموقفهم حتى الآن.

توسيع نطاق مزايا الرعاية الصحية

في المقابل، يحاول الديمقراطيون استخدام إحدى نقاط نفوذهم القليلة لمطالبة الكونجرس بإقرار تشريع لتوسيع نطاق مزايا الرعاية الصحية بغية الحصول على مكاسب متبادلة.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أمس الأحد عن اجتماع اليوم مع ترامب: إن «الاجتماع خطوة أولى، لكنها مجرد خطوة أولى. نحن بحاجة إلى مفاوضات جادة».

إغلاق الحكومة سيكون فوضويا

بدوره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون: «قال تشاك شومر قبل بضعة أشهر إن إغلاق الحكومة سيكون فوضويا ومؤلما ومضرا وهو محق، ولهذا السبب لا ينبغي لنا القيام بذلك».

مطالب الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية

لم يبدي ترامب اهتماما يذكر بمطالب الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية، حتى مع موافقته على عقد اجتماعٍ بعد ظهر اليوم الاثنين، مع شومر وثون، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.

ترامب قال أكثر من مرة إنه يتوقع تماما أن تدخل الحكومة في إغلاقٍ حكومي هذا الأسبوع، وكتب في منشور له: «إذا كان لا بدّ من إغلاق الحكومة، فسيكون ذلك ضروريا. لكنهم هم من يعطلون عمل الحكومة».

حاولت إدارة ترامب الضغط على المشرعين الديمقراطيين للتراجع عن مطالبهم، محذرة من أنه قد يتم تسريح الموظفين الفيدراليين بشكل دائم في خضم انقطاع التمويل.

إلى ذلك، جادل الديمقراطيون بأن موافقة ترامب على عقد اجتماع تُظهر شعوره بالضغط للتفاوض، ويقولون إنه نظرًا لسيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونجرس، فإن الأمريكيين سيلومونهم في الغالب على أي إغلاق حكومي.

من المرجح أن يضطر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا يوم الثلاثاء قبل ساعات فقط من الإغلاق، وهو موقف غير مريح للحزب الذي طالما ندد بالإغلاق باعتباره عديم الفائدة ومدمرا.

تم بالفعل إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن شأنه أن يحافظ على تمويل الحكومة لمدة 7 أسابيع أخرى، بينما يعمل الكونجرس على تشريع الإنفاق السنوي.

أي تشريع لتمويل الحكومة سيحتاج إلى دعم 60 عضوًا على الأقل في مجلس الشيوخ، هذا يعني أنه سيتعين على 8 ديمقراطيين على الأقل التصويت لصالح مشروع قانون التمويل قصير الأجل؛ لأنه من المتوقع أن يصوت السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي ضده.

