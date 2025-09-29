غيابات مؤثرة للأهلي أمام الزمالك في القمة 131

يفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة الزمالك المرتقبة في الثامنة مساء اليوم.

غيابات الأهلي أمام الزمالك الليلة

ويغيب عن الأهلي كل من أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وجراديشار ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ومحمد شكري وأشرف داري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

