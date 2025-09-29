وزير الدفاع يلتقي نظيره الصومالي لتعزيز التعاون العسكري

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أحمد معلم فقى وزير الدفاع الصومالى والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين ودعم جهود الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال والحرص على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الصومالى بالجهود المخلصة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والسلام لكافة شعوب القارة الأفريقية، مشيرًا إلى توافق الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وحضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

