الإثنين 29 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بالتشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة به في الأميرية

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بالتشاجر مع جاره، وإحداث عاهة مستديمة به وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.  

وكانت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين، وسقوط أحدهما مصابا بطعنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلافات الجيرة أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة)، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بإبهام اليد اليمنى بنسبة 5%.  

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.  

