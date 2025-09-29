تعرف على أحدث إصدارات المجلس الأعلى للثقافة

أطلق المجلس الأعلى للثقافة عدة إصدارات جديدة لتنضم إلى سلسلة مكتبته الجماهيرية العملاقة.

أدب الطفل

وجاء من أبرز تلك الإصدارات وأحدثها كتاب: "أدب الطفل العربي وتربية الوجدان "خريطة مفاهيم وجدانية مقترحة" تأليف: نسرين محمود رضوان، وتصميم الغلاف للفنان: أحمد نوير.





ونقرأ من أجواء الكتاب: إن التربية قوامها الحضارة الإنسانية التي يعيشها الإنسان في الوقت الحاضر لأنها ما هي إلا التراث المتراكم الذي يستمتع به الإنسان، على المستوى الفردي، والمجتمعي، والذي ينتقل عبر العصور من جيل إلى جيل، لذا وجب الاهتمام بتربية الفرد منذ طفولته، فالاهتمام بالطفل اهتمام بالوطن.

لذا كان الاهتمام بالطفل العربي أولى باعتباره ممثلًا لجيل المستقبل، فالتخطيط للطفل واعتباره من الأولويات، هو في الأساس بنية تحتية للمجتمع العربي، فهو المقوّم الأهم والرئيس عند التخطيط للنهضة الحضارية، سواء أكانت نهضة فكرية أم ثقافية أم اجتماعية أم اقتصادية، وأدب الطفل يعد إحدى أهم أدوات وقنوات تلك التنشئة الاجتماعية المهمة في مراحل العمر المختلفة، حتى يتشكل فكر ووجدان الطفل العربي على خط فكري ثابت، واضح وممنهج.

ويناقش الكتاب الإطار المفهومي للتربية الوجدانية، والبناء الوجداني ومعالم التنمية المستدامة في أدب الطفل العربي، ومحتوى أدب الطفل العربي وتربية الوجدان، ومحتوى أدب الطفل العربي وخريطة مفاهيم تربية الوجدان.



كتاب سرد بلا ضفاف



كذلك صدر حديثا عن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي؛ كتاب: "سرد بلا ضفاف" تأليف منير عتيبة، وتصميم الغلاف الفنان تامر البدري.

ونقرأ من أجواء الكتاب:

نقرأ بعض الأعمال السردية فنجد أنفسنا وقد تماهينا مع شخصية أو أكثر في العمل، حتى لنظن أحيانًا أنَّنا هو. وشخصية أو أكثر نقف منها موقفًا عدائيًّا لأنَّها البطل الضد أو العائق بين الشخصيَّة التي تماهينا معها وبين تحقيق تطلعاتها.

ونقرأ بعض الأعمال فنجد أنفسنا واقفين على مسافة من شخصيات العمل، تتوارى المشاعر ليصحو العقل مفندًا ومحلِّلًا.

وأيًّا كانت القراءة التي نقوم بها، فنحن نخرج من العمل وقد عرفنا ما يجعلنا أكثر فهمًا لأنفسنا، ربما نغرق ونحن نرى ذاتنا عارية، ربما نحللها ونفسر تاريخها وتصرفاتها، ثم نحاكمها، لكننا في كل الأحوال ننجو بها من ظلام اللا معرفة.

وفي هذا الكتاب أجدني غرقت في بعض الأعمال وكأنَّني شخصية فيها،

ووقفت على مسافة قصيرة أو طويلة من شخصيات أعمال أخرى، لكنَّني فيها جميعًا كنت أبحث عن الفن وراء الحكاية، وعن البناء وراء الأحداث، وعن الدوافع وراء الشخصيات، ربما ليعيد عقلي قراءة كل ذلك بالتطبيق على ذاتي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.