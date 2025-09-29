الإثنين 29 سبتمبر 2025
بسبب الأجر، باسم سمرة يعتذر عن مسلسل كزبرة في رمضان 2026

باسم سمرة، فيتو
اعتذر الفنان باسم سمرة عن المشاركة في مسلسل المطرب الشعبي الشهير بكزبرة، وذلك بسبب الأجر.

والعمل قصة تامر محسن، سيناريو وحوار ولاء الشريف، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي

 

وآخر أعمال الفنان باسم سمرة هو مسلسل زمالك بولاق، والذي يظهر فيه الفنان باسم سمرة  بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

أحداث مسلسل زمالك بولاق 

 بعد تعرفه على ابن عمه الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي وزوجته التي تلعب دورها عبير صبري، ومن مشاهير السوشيال ميديا، يقرر باسم سمرة التخلي عن وظيفة السائق من أجل المال والشهرة عبر السوشيال ميديا.

أبطال مسلسل زمالك بولاق 

المسلسل بطولة نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت،  يوسف اسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.

العمل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

