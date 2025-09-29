الإثنين 29 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تامر عاشور يحيي أقوى حفلاته في أبو ظبي ويقدم باقة من أروع أغانيه (فيديو)

تألق النجم تامر عاشور بواحدة من أقوى حفلاته الغنائية في أبو ظبي ورفع حفله شعار كامل العدد.

حفل تامر عاشور في أبو ظبي 

وقدم تامر عاشور خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة ومنها تسلم، الرك ع النية، مكرهتوش وغيرهم.

ويستعد النجم تامر عاشور لخوض تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى. 

 

تامر عاشور يغني للمرة الأولى باللبناني 

 أغنية تامر عاشور باللهجة اللبنانية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل ومن كلمات علي المولى.

ويستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مميز يوم 23 أكتوبر المقبل، وسط ترقب كبير من جمهوره في العراق، وذلك في إطار جولته الفنية التي تستهدف عددًا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال حفله الأول بالعراق عددا كبيرا من أغانيه الكلاسيكية بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته ياه.

