الحبس المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه لرجل أعمال تعاطي المخدرات في الشارع

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت، رئيس محكمة جنايات الجيزة دائرة الهرم، بمعاقبة رجل أعمال بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه مع مصادرة المضبوطات.

جاء الحكم بعد إدانة المتهم بـ: إحراز وتعاطي جوهرين مخدرين (الحشيش والميثامفيتامين) وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المخدر.

وقائع الضبط: سيارة "مريبة" ورائحة "الآيس"

تعود تفاصيل الواقعة إلى أثناء مرور القول الأمني بشارع اللبيني في دائرة قسم الهرم.

لفت انتباه قوة الأمن وجود سيارة ملاكي متوقفة بشكل مريب، حيث كانت تقف عكس اتجاه الطريق.



بالاقتراب من السيارة للفحص الروتيني، تلاحظ وجود رجل الأعمال خلف المقود، يثير الريبة. لم يكن الأمر مجرد مخالفة مرورية، بل كانت رائحة احتراق مادة مخدرة تنبعث من داخل السيارة، وهو ما شكل حالة تلبس لا تقبل الجدل.



أثناء فحص السيارة، شوهد المتهم وهو يحمل "بايب زجاجي" (أداة تعاطي) في يده، تفوح منه رائحة شبيهة برائحة مخدر الميثامفيتامين (الآيس).،تم التحفظ على المتهم وأسفر تفتيش السيارة عن كشف حقيقة النشاط الإجرامي للمتهم، حيث عُثر على حقيبة جلدية سوداء بداخلها:



قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، كيس بلاستيكي لمخدر الميثامفيتامين.



أربعة هواتف محمولة، ما يشير إلى تجاوز النشاط مجرد التعاطي الشخصي.



المتهم، الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، أقرّ في البداية بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي قبل أن يتراجع وينكر كل شيء أمام النيابة والمحكمة. وجاء تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي ليضع الحد الفاصل في القضية، مؤكدًا صحة الاتهام:



أثبت التقرير أن المضبوطات هي بالفعل حشيش وآيس، وكلاهما من المواد المدرجة في جدول المخدرات.



الأهم هو إثبات أن "البايب الزجاجي" الذي كان بيد المتهم احتوى على آثار المخدرات.



أكد تحليل البول إيجابية عينة المتهم لأحد نواتج أيض الحشيش، ما يؤكد واقعة التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر.



رفضت المحكمة جميع الدفوع القانونية للدفاع، بما في ذلك الدفع ببطلان القبض، وأكدت في مسودة حكمها أن وجود المتهم في وضع مخالف وصدور رائحة المخدر من أدوات التعاطي شكل حالة تلبس صحيح ومشروع بموجب "حاستي النظر والشم" للقوة الأمنية. وبذلك، أسدلت المحكمة الستار على هذه القضية بإدانة رجل الأعمال والحكم عليه بالسجن المشدد.

