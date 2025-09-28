بعد توجيهات الوزير، انتظام العملية التعليمية بمدرسة تونة الجبل (فيديو)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتظام الدراسة بمدرسة هانى عبد الحميد بتونة الجبل بمحافظة المنيا، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحل المشكلة وتوفير معلمين للطلاب.

مدرسة هانى عبد الحميد بتونة الجبل

وتفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مدرسة السنطة الإعدادية بنات التابعة لإدارة السنطة التعليمية، والتي تضم 547 طالبة، وخلال الجولة، تفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الكثافات الطلابية وحضور الطالبات، كما تابع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات أحد فصول الصف الثاني الإعدادي.

ودار حوار مع الطالبات حول استفادتهن من المدرسة، كما تطرق الحوار لدراسة مادة التربية الدينية، حيث أكد الوزير لهن على أهمية دراسة مادة التربية الدينية باعتبارها من أهم المواد الدراسية التي تغرس القيم والأخلاق لدى الطلاب.

