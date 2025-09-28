الأحد 28 سبتمبر 2025
المشدد 15 سنة لـ 16 متهما في "رشوة الجمارك الجديدة"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 16 متهما في قضية رشوة الجمارك الكبرى، بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات وعزلهم جميعا من وظائفهم، مع إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد ثبوت تعاونه مع جهات التحقيق وكشفه تفاصيل وقائع الرشوة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، بالإضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين

ووجهت إليهم اتهامات بالحصول على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضريبة المستحقة، للاستيلاء عليها لمصالح شخصية.

