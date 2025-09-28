المشدد 15 سنة لـ 16 متهما في "رشوة الجمارك الجديدة"

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 16 متهما في قضية رشوة الجمارك الكبرى، بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بمعاقبة المتهمة الأخيرة بالسجن 10 سنوات وعزلهم جميعا من وظائفهم، مع إعفاء المتهم الراشي من العقوبة بعد ثبوت تعاونه مع جهات التحقيق وكشفه تفاصيل وقائع الرشوة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، بالإضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين

ووجهت إليهم اتهامات بالحصول على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضريبة المستحقة، للاستيلاء عليها لمصالح شخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.