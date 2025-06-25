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حوادث

تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية "رشوة الجمارك"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من سبتمبر المقبل للحكم.

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وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، ومن بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية، و7 من مأموري الجمارك، بالإضافة إلى صاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين

ووجهت إليهم اتهامات بالحصول على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمرير بضائع من الخمور والسجائر دون سداد الضريبة المستحقة، للاستيلاء عليها لمصالح شخصية.

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محكمة جنايات القاهرة رشوة الجمارك الجديدة النيابة العامة

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