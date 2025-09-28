الأحد 28 سبتمبر 2025
اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خاصة بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر

 قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

