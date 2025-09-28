وكيل صحة الدقهلية: تخصيص عيادة لكبار السن داخل مستشفى الجلدية

قام اليوم الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بزيارة مفاجئة لمستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة، تفقد خلالها مستوى الأداء داخل العيادات وخدمات الاستقبال المقدمة للمرضى.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى الجلدية

وأشاد وكيل الوزارة خلال جولته بالنظافة العامة وحسن تنظيم العمل، مؤكدًا أن المستشفى يُعد من الوحدات الطبية المتميزة التي تحرص على تقديم خدمة متخصصة في مجال الأمراض الجلدية.

تشكيل فريق للعلاقات العامة داخل المستشفى

ووجه "الجزار" بضرورة تشكيل فريق للعلاقات العامة داخل المستشفى، تكون مهمته الأساسية مساعدة المرضى في تنظيم الدخول والخروج، وضمان سرعة إنهاء إجراءات الكشف والعلاج، مشددًا على أهمية أن يقتصر دخول العيادات على المرضى فقط دون السماح بمرافقة أشخاص إضافيين، وذلك لتحقيق الانسيابية وتخفيف الازدحام.

تعظيم الاستفادة من أجهزة الليزر

كما شدد وكيل الوزارة على تعظيم الاستفادة من أجهزة الليزر المتوفرة داخل المستشفى لخدمة أكبر عدد من المرضى، بما يواكب التطور في أساليب التشخيص والعلاج الحديثة، مشيرا إلى أهمية تخصيص عيادة مستقلة لكبار السن داخل المستشفى، تراعي احتياجاتهم الخاصة وتوفر لهم أولوية في الكشف، مع تزويدها بوسائل راحة إضافية تضمن خدمة إنسانية متكاملة لهذه الفئة.

مستشفى الجلدية والجذام تعد من المراكز الطبية الحيوية في المحافظة

يُذكر أن مستشفى الجلدية والجذام يعد من المراكز الطبية الحيوية في المحافظة، حيث يقدم خدمات متخصصة لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة، مثل الجذام والصدفية، إلى جانب الرعاية الصحية في مختلف تخصصات الأمراض الجلدية، ويضم المستشفى 5 عيادات تخصصية تخدم الأطفال والرجال والنساء، إضافة إلى خدمات العلاج بالليزر، الكي، علاج الجذام، والأشعة فوق البنفسجية، فضلًا عن معامل طبية متطورة وصيدلية مجهزة، وتستقبل المستشفى نحو 7000حالة شهريًا.

