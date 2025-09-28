عبد الحكيم عبد الناصر من أمام ضريح والده: الأيام أثبتت رؤية الزعيم

قال عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: إن حضور الزعيم جمال رغم مرور ٥٥ عاما على غيابه، أكثر دليل على محبة المواطنين الذين يتوافدون على الضريح كل عام فى ذكرى رحيله.

رؤية جمال عبد الناصر

وأكد عبد الحكيم، فى تصريح لـ فيتو، أن الأيام أثبتت صحة رؤية جمال عبد الناصر، فى ضرورة توحد الأمة العربية فى ظل التطورات التي تجرى على الساحة السياسية، موضحًا أن العرب أدركوا الآن لماذا حارب الغرب الوحدة مع سوريا لإدراكه أنه بدون الوحدة لن تنتصر الأمة.

وأشار نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى أن كل ما سبق حذر منه عبد الناصر، مؤكدا أن إسرائيل تتحين الفرصة لعمل ضربة وقائية ضد مصر، وهذا ما تدركه القيادة السياسية والرئيس السيسي جيدا، لإدراكها طبيعة الغدر الإسرائيلية، وعلى العرب الاستفادة من الدروس القديمة والحالية.

كان قد توافد مواطنون اليوم الأحد ٢٨ سبتمبر٢٠٢٥ على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله الـ٥٥، وسط تواجد من أعضاء الحزب الناصرى.

وتحل اليوم الذكرى الـ٥٥ لرحيل الرئيس جمال عبد الناصر، والذى ولد في حي باكوس بمحافظة الإسكندرية في 15 يناير عام 1918 حيث كان يعمل والده وكيلًا لبريد باكوس، وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء، وبعد ذلك أصبحت الإسكندرية لها مكانة خاصة لدى الراحل، وأصبح يلجأ إليها بين الحين والآخر.

إنجازات عبد الناصر

وهناك إنجازات عديدة لعبد الناصر خاصة في ملف العدالة الاجتماعية، حيث كان يرى أن الشعب هو مَن يملك ثروات البلاد، ورفض مجتمع 5، % بجانب دعم الفلاح ومجانية التعليم وإنشاء المصانع، واهتم بدعم الفلاح المصري من خلال طرح أراض زراعية للفلاح المصري من أجل زراعتها، وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعي إلى جانب إنشاء المصانع لتشغيل الشباب إلى جانب التعليم.

ومنذ شبابه أبدى نزعة للاستقلالية والتمرّد، وبدأ اهتمامه بالسياسة مبكرًا، خاصة مع أحداث 1935 حين خرج في مظاهرات ضد الاحتلال البريطاني بعدها التحق بالكلية الحربية وتخرج ضابطًا، وهناك بدأ تكوين نواة حركة "الضباط الأحرار" التي ستغير وجه مصر.

وفكريًا، كان عبد الناصر منحازًا لقضية التحرر الوطني، متأثرًا بتجارب المقاومة في العالم الثالث أكثر من تأثره بالأيديولوجيات الكلاسيكية، حيث لم يكن ماركسيًا أو ليبراليًا خالصًا، بل جمع في خطابه بين القومية العربية والعدالة الاجتماعية والتوجه الاشتراكي الذي سعى لتطويعه على الواقع المصري.

