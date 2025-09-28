هنادي مهنا لـ"فيتو": هذا الفيلم سيكون نقلة في سينمات مصر بفضل الذكاء الاصطناعي

من الوجوه المتميزة التي لفتت الأنظار بشدة بين أبناء جيلها هى الفنانة الشابة هنادي مهنا، وذلك بفضل سلسلة أعمالها التلفزيونية والسينمائية الأخيرة، التي لاقت نجاح على الجانبين النقدي والجماهيري، وقد استطاع أحدث تلك الأعمال مسلسل الإثارة والغموض “ما تراه ليس كما يبدو" ” أن يكتسح نسب المشاهدات بمصر والعالم العربي طوال أيام نهاية الموسم “الأوف سيزون” بنجاح مدوي لما قدمته خلال العمل وكذلك مشاركتها الرمضانية فى مسلسل جودر، وغيرها الكثير كـ فيلم ليلة العيد رفقة النجمة يسرا، ومسلسل عتبات البهجة رفقة النجم يحيي الفخراني.

“فيتو” التقت الفنانة الشابة، حيث تحدثت معها عن كواليس نجاح أحدث أعمالها التليفزيونية والكشف عن أجندتها السينمائية خلال الفترة المقبلة التي تتنوع ما بين الكوميديا والإثارة والخيال العلمي، وتفاصيل أخرى فى نص الحوار التالي:

تصدر المسلسل الشبابي الجديد “ما تراه ليس كما يبدو” نسب المشاهدات بمختلف الدول العربية فى مقدمتهم مصر والإمارات.. برأيك ما السبب وراء ذلك؟ وسر تحمسك لهذا المشروع ؟

حقيقة توقعت نجاح تجربة ما تراه ليس كما يبدو الشبابية ووصولها للجمهور، وأجد أن كلمة السر والنجاح الكبير وراء هذا العمل هو تفرد حكاياته فلكل خمسة حلقات حكاية مختلفة، وأيضا حوى العمل على عناصر شبابية كثيرة للغاية وهم من شكلوا عنصر قوة للعمل، فأجد أن الشباب أصبحوا الأكثر سيطرة سواء بالسينما او التليفزيون، والمسلسل ينتمي إلى أسلوب عرض ا الدراما التشويقية وهو ما أضاف بعد آخر لكي يجذب الجمهور لمشاهدة حكاياته دون ملل أو فتور.

و دوري خلال العمل اعتماد على طريقة تصوير حياة شابة متزوجة تصدم فى الجميع، وتتحمل بشكل مفاجئ صدمات كبيرة فتنفلب حياتها 380 درجة رأسا على عقب،لتجد نفسها داخل صراع كبير بين واجبات الشخصية اللي بقدمها وحياتها الشخصية، وده اللي خلاني أتحمس جدًا للعمل، فهي فتاة تعيش الواقع والوهم وهو نوع فريد لم يتم التطرق له بالدراما العربية من قبل.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تجربة شبابية بامتياز سواء من الكتابة إلى التمثيل والإخراج وصولا للإنتاج.. كيف كانت أجواء التصوير؟

هذا العمل تجربة استثنائية وإضافة لمسيرتي المهنية وأرشيفي بالشاشة الصغيرة، وكما أثبت فيلم الحريفة ومسلسل ولاد الشمس وغيرها قائمة لا حصر لها من الأعمال الشبابية الناجحة فجاء هذا المسلسل استكمالا لسلسلة من النجاح لكي تقوى الثقة بين الجمهور العربي وبين الشباب، مع كامل تقديري لأعمال الكبار الذين كنا وسنظل نتعلم من خبراتهم لكن الشباب أصبحوا يمتلكن رؤى أكثر جاذبية، فنحن نسعى دائما للخروج من مناطق الراحة وخوض تحديات فنية جديدة، وأشكر الجمهور العربي كثيرا على دعمهم للشباب وتشجيعهم الدائم للتجارب المختلفة.

بجانب هذا المسلسل، تم الإنتهاء مؤخراًَ من تصوير أول بطولة سينمائية لكِ "أوسكار.. عودة الماموث".. حديثنا عن هذا الفيلم بشكل أكثر تعمقا؟ وهل سيقدم بتقنية الـ 3D بشاشات السينما المصرية؟

سيكون بالفعل أوسكار عودة الماموث أول بطولة سينمائية لى رفقة الفنان محمد صلاح حسني، وكما هو الحال فى مسلسل ماتراه ليس كما يبدو فإن هذا الفيلم يعد تجربة جديدة ومختلفة تمام سيتم تقديمها لأول مرة على شاشات السينما المصرية والعربية،لأن أجواء العمل تمزج ما الخيال العلمي والتشويق والمغامرة مع بعض لقطات الأكشن، فأجسد دور فتاة تبحث عن ماهية الماموث وحقيقته وكيف سيعود للحياة من جديد ويغير خريطة كل شئ،، وكيف سيكون الماموث رمز للقوة والخلود، وستدور حياتها حول الطموح العلمي والقيم الإنسانية، وهو ما جذبني للعمل منذ أن قرأت السيناريو.

كذلك العناصر الإخراجية اعتمدت خلال أحدث الفيلم على عدد كبير من التقنيات الجديدة في عالم الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية أما عن إمكانية تقديمه على طريقة الأفلام العالمية 3D فلا أمتلك معلومة مؤكدة في هذا الشأن حتى الآن، وسيعرض خلال شهر أكتوبر المقبل في سينمات مصر.

ماذا عن الجديد في السينما والتليفزيون؟

أعد الجمهور بعودة قوية وإبداعات تلقى استحسانهم خلال الفترة المقبلة ومن أبرز أعمالي المقرر عرضها على الشاشات قريبا فيلم “السادة الأفاضل” رفقة النجم أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح وطه دسوقي، وينتمي العمل لأجواء اللايت كوميدي الذي يدور حول عائلتين واحدة فى الريف والأخرى بالقاهرة، من كتابة محمد عز الدين ومصطفى صقر وبتوقيع المخرج المتميز كريم الشناوي الذي أتعاون معه للمرة الأولى وسعيدة بتلك التجربة للغاية وأتمنى أن تلقى استحسانا كبيرا لدى الجماهير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.