السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

وزيرا خارجية مصر
وزيرا خارجية مصر ورواندا، فيتو

وقّع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهى، اليوم اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لمخرجات لقاء القمة بين رئيس الجمهورية والرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة لمصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقًا بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وعقب مراسم التوقيع، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القارة الإفريقية جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

الأكثر قراءة

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

سندرلاند يفوز على نوتنجهام فورست ويصعد للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

مقتل محاسب على يد مُلثمين بـ"النقاب" في مرسى مطروح

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

وزير التموين: الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية ولا زيادة في أسعار السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads