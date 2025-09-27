وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية

وقّع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهى، اليوم اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لمخرجات لقاء القمة بين رئيس الجمهورية والرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة لمصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقًا بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وعقب مراسم التوقيع، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الرواندية والتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق لتكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويخدم مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.