العدد (681) من «فيتو» وأبرز عناوينه: أسرار اعتراض السيسى على «الإجراءات الجنائية»

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (681) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: شعوبهم قامت وشعوبنا ماتت

أسرار اعتراض السيسى على «الإجراءات الجنائية»

مجلس النواب يعيد مناقشة القانون بحضور «مدبولى»

قانونيون وحقوقيون يطرحون بدائل للمواد الخلافية

وزراء ومحافظون  ضد الرئيس وضد الشعب!

شريف فتحي..«شاهد مشفش حاجة»

خالد عبد الغفار..الوزير المنَّان

علاء فاروق..قاهر أحلام الفلاحين

شريف الشربيني..وزير من «العالم الموازي»

محافظ الدقهلية.. ليلة القبض على البقرة!

غضب فى الإليزيه

مخطط أمريكى.. إسرائيلى لإثارة الفوضى فى شوارع باريس بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

انطلاق النسخة الرابعة عشرة من معرض سيتي سكيب 2025 بمشاركة كبرى الشركات العقارية

تنافس الشركات لطرح عروض استثنائية وخصومات حصرية

3 خبراء يتحدثون لـ«فيتو»   عن  مياه مصر بعد افتتاح السد الإثيوبي

تحالفات عسكرية عربية-إسلامية ضد  تل أبيب ردًا على ضرب «الدوحة»

10 أفلام جديدة قبل نهاية 2025

أبرزها: الجزء الثانى من هيبتا والسلم والثعبان..والست

مصارعون للإيجار..الظروف الصعبة تجبر أبطال مصر على الهجرة

محمد فضل شاكر: لا أعيش  فى جلباب أبى

الأهلى فى مفترق طرق!

من يحسم الانتخابات:  رجال الأعمال أم الرموز التاريخية؟

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

أول تعليق من باسم يوسف عن عودته إلى مصر

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

تفسير حلم الولادة في المنام وعلاقته بالانتقال إلى الاستقرار والراحة النفسية

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

