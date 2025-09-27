مختارات من الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا بعنوان ليلة فى عالم الميوزيكال لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج مهدى السيد.

موعد حفل عالم الميوزيكال

ويأتى حفل عالم الميوزيكال، والذي يقدم مختارات من الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية، فى التاسعة مساء الأثنين 29 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بعرض أشكال الإبداع العالمى للجمهور.

ويشمل البرنامج مختارات غنائية من أشهر الأوبرات والمسرحيات العالمية منها إفتتاحية شبح الأوبرا - القطط لـ فيبر، علاء الدين لـ آلان مينكين، كاباريه لـ جون كاندار، النمر الوردى لـ هنرى مانسينى، البؤساء لـ كلود ميشيل شونبرج، الجميلة والوحش - تانجليد لـ مينكين، صوت الموسيقى لـ ريتشارد روجرز، لحن من إى تى لـ جون وليامز، إيفيتا لـ أندرو لويد ويبر، قصة الحى الغربى لـ لـيونارد بيرنستين، المسرح العائم لـ جيروم كيرن، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه.. آداء جاكلين رفيق، إلهامى أمين، جولى فيظى، أسامة على، أمينة خيرت، هشام الجندى، عزت غانم، عماد عادل، إنجى محسن، تامر توفيق، مصطفى مدحت، منى رفلة.

الغناء في الدراما

جدير بالذكر أن التعبير الغنائى فى الدراما بمختلف صورها يلعب دورًا حيويًا لتعزيز المشاعر ونقلها بشكل جذاب الى جانب إثراء السرد القصصى ولذلك أصبحت عنصرًا هامًا فى تكوين الأعمال الفنية باعتبارها جسرًا عاطفيًا عابرًا للحدود.

