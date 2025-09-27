السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة مسن متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء فض مشاجرة بين شقيقين بفرشوط

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

توفي مسن يبلغ من العمر 50 عامًا، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، كان قد أصيب به أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين بقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة المواطن ن.ا بطلق ناري خلال محاولته التدخل لفض خلاف عائلي بين شقيقين بالقرية على قطعة أرض.

وجرى نقل المصاب حينها إلى مستشفى فرشوط المركزي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، فيما تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بقنا شمال محافظة قنا قنا قرية حاجر الدهسة فرشوط محافظة قنا مستشفي فرشوط المركزي مستشفي فرشوط

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

بسبب الإهمال ونقص الأدوية، تحويل طبيب أسنان وصيدلي بوحدة البراهمة الصحية في قنا للتحقيق

استعدادا لموسم الأمطار، جولة ميدانية للسكرتير العام على مخر سيل قنا الرئيسي

حريق هائل في زراعات بطريق قنا - قفط

الأكثر قراءة

كارثة إن صدقت، قصة عدم ذهاب صوت مصر في الكرة الذهبية إلى محمد صلاح

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

نزلت النصف، مفاجأة عن سعر الطماطم اليوم بالأسواق

استدعت قرارا عاجلا من المحافظ، مفاجأة من العيار الثقيل في كارثة مصنع المحلة المنهار

وقوع مصابين، انهيار سقف عقار على عمال الترميم بالإسكندرية وإخلاء فوري للسكان (صور)

بزيادة 55 جنيهًا، أسعار اللحوم تواصل الارتفاع اليوم في الأسواق

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أول أيام التوقيت الشتوي، غلق 55 محلا بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 27 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 27 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads