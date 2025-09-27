وفاة مسن متأثرا بإصابته بطلق ناري أثناء فض مشاجرة بين شقيقين بفرشوط

توفي مسن يبلغ من العمر 50 عامًا، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، كان قد أصيب به أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين شقيقين بقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة المواطن ن.ا بطلق ناري خلال محاولته التدخل لفض خلاف عائلي بين شقيقين بالقرية على قطعة أرض.

وجرى نقل المصاب حينها إلى مستشفى فرشوط المركزي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، فيما تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.