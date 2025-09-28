الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع دار مصر

دار مصر
دار مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع دار مصر.

 

وأكدت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة للتنازل كالتالي:

أصل محضر الاستلام
أصل مخالصة الشقة من البنك
- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين
ايصال مياه حديث أو صورة كارت المياه
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والاسكان
- صورة بطاقة الرقم القومي

رسوم التنازل كالتالي:

5% من قيمة الشقة و14% ضريبة قيمة مضافة تحسب على مبلغ الـ5% و1% مجلس امناء


تنازل الأقارب:

الدرجة الأولى: 0.5% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء


الدرجة الثانية: 1% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء

 

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية، مهنية، إدارية، تجارية، وأراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة… إلخ)، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لاستكمال إجراءات التنازل، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمستثمرين.

تشمل المهلة الجديدة الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة، على أن يتم سداد نسب محددة للتنازل وفق المساحات المخصصة، وهي كالتالي:

الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية:

5 % للوحدات حتى 50م²

10 % للوحدات من 51 حتى 100م²

15 % للوحدات من 101 حتى 150م²

20 % للوحدات من 151 حتى 200م²

25 % للوحدات من 201 حتى 300م²

30 % للوحدات أكبر من 300م

الأراضي بمختلف الأنشطة (سكنية – تجارية – خدمية – طبية – إدارية – عمرانية متكاملة):

5% للأراضي حتى 500م²

10 % للأراضي من 501 حتى 1000م²

15 % للأراضي من 1001 حتى 2000م²

20 % للأراضي من 2001 حتى 3000م²

25 % للأراضي من 3001 حتى 4000م²

30 % للأراضي أكبر من 4000م²

وأكدت الوزارة يلتزم المتنازل والمُتنازل له بسداد المستحقات المالية المقررة.

التنازل يتم عبر الوكالات الصادرة من المكاتب الموثقة.

لا تسري التخفيضات على الأراضي الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التعمير والاسكان المجتمعات العمرانية بنك التعمير والإسكان

الأكثر قراءة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

كأس العالم لكرة اليد للأندية، الزمالك يتلقى خسارة ثقيلة أمام برشلونة 47-25

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

أستون فيلا يتعادل مع فولهام في شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

هل يجوز الاقتراض لتزويج الأبناء أو الإنفاق على الدراسة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads