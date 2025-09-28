إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع دار مصر
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات ورسوم التنازل عن شقق مشروع دار مصر.
وأكدت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة للتنازل كالتالي:
أصل محضر الاستلام
أصل مخالصة الشقة من البنك
- أصل التوكيلات أو وجود الطرفين
ايصال مياه حديث أو صورة كارت المياه
- استعلام عن المتنازل إليه من بنك التعمير والاسكان
- صورة بطاقة الرقم القومي
رسوم التنازل كالتالي:
5% من قيمة الشقة و14% ضريبة قيمة مضافة تحسب على مبلغ الـ5% و1% مجلس امناء
تنازل الأقارب:
الدرجة الأولى: 0.5% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء
الدرجة الثانية: 1% رسوم تنازل + 14% ضريبة قيمة مضافة تحسب من مبلغ 0.5% + 1% مجلس أمناء
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن منح العملاء المخصص لهم وحدات سكنية، مهنية، إدارية، تجارية، وأراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية – تجارية – عمرانية متكاملة… إلخ)، مهلة إضافية مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان لاستكمال إجراءات التنازل، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمستثمرين.
تشمل المهلة الجديدة الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة، على أن يتم سداد نسب محددة للتنازل وفق المساحات المخصصة، وهي كالتالي:
الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية:
5 % للوحدات حتى 50م²
10 % للوحدات من 51 حتى 100م²
15 % للوحدات من 101 حتى 150م²
20 % للوحدات من 151 حتى 200م²
25 % للوحدات من 201 حتى 300م²
30 % للوحدات أكبر من 300م
الأراضي بمختلف الأنشطة (سكنية – تجارية – خدمية – طبية – إدارية – عمرانية متكاملة):
5% للأراضي حتى 500م²
10 % للأراضي من 501 حتى 1000م²
15 % للأراضي من 1001 حتى 2000م²
20 % للأراضي من 2001 حتى 3000م²
25 % للأراضي من 3001 حتى 4000م²
30 % للأراضي أكبر من 4000م²
وأكدت الوزارة يلتزم المتنازل والمُتنازل له بسداد المستحقات المالية المقررة.
التنازل يتم عبر الوكالات الصادرة من المكاتب الموثقة.
لا تسري التخفيضات على الأراضي الصناعية.
