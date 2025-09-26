الجمعة 26 سبتمبر 2025
كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين وجرافة للاحتلال بقذائف الياسين 105

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ضمن عمليات "عصا موسى".

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: استهدفنا دبابة وجرافة بقذائف الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس، اليوم الجمعة، استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" عند تقاطع شارع العيون مع الجسر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكانت قد أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن سرية اليامون أوقعت قوة مشاة إسرائيلية مكونة من 5 جنود في كمين مركب.

وأضافت أن قواتها استهدفت القوة الإسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص وفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي.

وتابعت أن عناصرها فجروا عبوات ناسفة أرضية ما أدى إلى إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر.

