الأحد آخر موعد للتقديم، 155 ألف مواطن سددوا جدية حجز شقق "سكن لكل المصريين 7"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأحد المقبل، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥، هو آخر موعد للتقديم وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بمد فترة التقديم أكثر من مرة وذلك استجابة للطلبات الواردة له من المواطنين، وهو ما منح جميع المواطنين فرصة مناسبة لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لم يتم مد فترة التقديم ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل مرة أخرى، وأن هذه هي آخر فرصة متاحة أمام المواطنين للتقديم.

ونوهت مي عبد الحميد، عن ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث أن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أكثر من ١٥٥ ألف مواطن قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز عبر مكاتب البريد المميكن المختلفة، بينما قام أكثر من ١٠ آلاف مواطن بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني حتى الآن ولم يقوموا بالسداد حتى الآن. وأضافت أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني خاص بالخطوات التالية، وهي الدفع والتحصيل، أو تسجيل حساب على منصة مصر الرقمية، أو تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية، أو الطلبات المعلقة في مرحلة قيد الدراسة، أو تحميل كراسات الشروط أو إرفاق الملفات، أو صعوبة تواجة المنصة، أو في البنية المعلوماتية، أو أن هناك خطأ ما، يجب على المواطن الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بهذه المشاكل على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنه في حالة احتياج المواطن للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية، وهي إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة، أو السن غير متوافق مع شروط المشروع، أو أنه شريك في طلب مقدم بالفعل، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب سبق الاستفادة، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم، أو لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد، يجب على المواطن الاتصال على الأرقام التالية، 5777 - 5999 - 1188 - 090071117، وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين أيضًا إرسال الشكاوى الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني

‏ https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/portaltickets

مع العلم أن هذا الرابط مخصص فقط للمتقدمين ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧"، ولن يتم الرد على أي من المواطنين المتقدمين بالإعلانات الأخرى في حالة إرسالهم رسائل من خلاله.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع x عبر الرابط www.x.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.