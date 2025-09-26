الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل

شعار الاهلي
شعار الاهلي

 دعا مجلس إدارة النادي الأهلي الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستعقد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء بتاريخ 8ـ12ـ2024.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029.

• سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح بإنتخابات الاهلي بدءًا من يوم السبت الموافق 27ـ9ـ2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3ـ10ـ2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي انتخابات الأهلي انتخابات الأهلي المقبلة

مواد متعلقة

تفوق كاسح للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري قبل موقعة الإثنين

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

الصحة: 8 حالات وفاة و35 مصابا حصيلة أولية لضحايا حريق مصنع الملابس بالمحلة

سعر جرام الفضة صباح اليوم الجمعة فى مصر

فيريرا يستقر على ظهير أيسر الزمالك أمام الأهلي

أسعار الخضار اليوم، وقف جنون الطماطم وارتفاع 4 أصناف منها البامية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads