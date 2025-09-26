الأهلي يدعو الجمعية العمومية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل

دعا مجلس إدارة النادي الأهلي الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستعقد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية للقلعة الحمراء بتاريخ 8ـ12ـ2024.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029.

• سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح بإنتخابات الاهلي بدءًا من يوم السبت الموافق 27ـ9ـ2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3ـ10ـ2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

