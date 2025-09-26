الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك

مران الاهلي
مران الاهلي

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة الإثنين المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة الأهلي ضد الزمالك

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

