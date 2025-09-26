"أفق التوقع والمسافة الجمالية في النص القرآني" كتاب جديد بتوقيع الإذاعي محمد مصطفى يحيى

صدر كتاب "أفق التوقع والمسافة الجمالية في القصص القرآني" للإذاعي الدكتور محمد مصطفى يحيى المذيع بإذاعة القرآن الكريم.

كتاب "أفق التوقع والمسافة الجمالية في القصص القرآني" الصادر عن دار "النابغة" للنشر والتوزيع، يبحر الكاتب خلاله في تلقي النصص القرآني من خلال المتوقع وغير المتوقع؛ للوقوف على الجماليات الفنية في عرض الأحداث وترتيبها، والصراع الذي يمثل الحبكة الدرامية التي سبق بها القرآن الكريم النظريات الأدبية والحديثة. شخصيات القصص القرآني وأنماطها.

كما يركز الكتاب على أنماط القصص القرآني الفنية والموضوعية؛ باعتبارها أضفت على القصص القرآني جمالًا فنيًا أسهم في دعم الوعي الفني، كما أسهم في إظهار أثر القصص في المتلقي جماليًا.



واعتمد الإذاعي الدكتور محمد مصطفى يحيى في بناء كتابه على منهجين أساسيين، أولهما: المنهج الوصفي، حيث الرصد والتحليل، وثانيهما: المنهج البنيوي، حيث علاقة عناصر القصة القرآنية ببعضها.



ومن المقرر طرح الكتاب في النسخة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق في يناير 2026.



ومؤلف الكتاب حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب- جامعة طنطا.

