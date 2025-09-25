خبير بالشأن الإسرائيلي: زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون الأصعب لهذا السبب

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة ستكون الأصعب في تاريخه السياسي، نظرًا لحجم الضغوط الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة، مؤكدًا أن مساحة المناورة أمامه باتت محدودة للغاية.

الموقف العربي بقيادة مصر

وأوضح أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الموقف العربي بقيادة مصر لعب دورًا محوريًا في تضييق خيارات نتنياهو، خاصة بعد رفض خطط التهجير بشكل قاطع، وطرح رؤية متكاملة تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة والتعافي السريع.

رسائل عربية تم استيعابها دوليًا

وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن الرسائل العربية التي جرى توجيهها خلال الشهور الماضية وصلت بوضوح إلى المجتمع الدولي، ما يزيد من صعوبة الموقف الذي سيواجهه نتنياهو في واشنطن، مقارنة بزياراته السابقة التي كان يركز خلالها على ضم مزيد من الأراضي أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.